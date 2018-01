Após estourar com 'Deu Onda', MC G15 descobre que vai ser pai

Funkeiro vai ser pai Foto: https://www.instagram.com/p/BQoac7sjyoV/?taken-by=mcg15original&hl=en

O ano de 2017 tem sido de muitas surpresas para Gabriel Paixão, também conhecido como MC G15. Depois de estourar com o hit "Deu Onda", logo no início de janeiro, o funkeiro ficou sabendo, há pouco, que vai ser pai. Na última sexta-feira, 17, ele postou uma montagem, com a namorada e o ultrassom revelador, e escreveu: "Que venha com saúde, meu filho".

De acordo com a assessoria do artista, a gravidez foi descoberta, na quinta-feira, 16, meio sem querer. A namorada de Gabriel foi "alertada" por uma vendedora de móveis, que achou que Ingryd "aparentava" esperar um bebê. Após se submeter a exames, a suspeita se confirmou.