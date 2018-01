Após Ed Sheeran deixar o Twitter, Lady Gaga sai em sua defesa

Ed Sheeran e Lady Gaga Foto: Reuters /Mario Anzuoni | Reuters / Andrew Kelly

Um dos motivos pelos quais Ed Sheeram apagou sua conta no Twitter foram as ofensas dos fãs de Lady Gaga. Em entrevista ao The Sun, o cantor disse que os fãs da cantora encararam um tuíte dele como uma ofensa a ela.

Sheeran teria dito que não usa playback em seus shows e os fãs de Gaga entenderam como uma crítica à cantora. "Os fãs da Lady Gaga leram isso e pensaram que foi uma crítica a ela. O Twitter é propício para esse tipo de coisa, as pessoas assumem algo como verdade e logo começam a invadir o perfil das vítimas com negatividade", disse o cantor.

Após as declarações do cantor, Lady Gaga saiu em defesa de Ed Sheeran. Ela postou uma foto com o amigo no Instagram e disse que ele é um artista incrível e talentoso. "Eu queria que todas as pessoas na internet fossem positivas e amáveis e criassem uma comunidade online que fosse gentil e empoderadora, não odiosa e maldosa", escreveu Gaga.

"Não há motivo para diminuir um cantor só porque ele está no topo. Esforcem-se mais para serem gentis. Esse deveria ser seu principal dever da humanidade", complementou a cantora.

Gaga é conhecida por combater casos de bullying, tanto online quanto na vida real. Desde 2012 ela tem a instituição Born This Way Foundation, que se compromete a ajudar jovens a se empoderarem a criar um mundo mais gentil.