Após debandada de jurados, 'The X Factor' britânico recontrata equipe demitida

Simon Cowell, Sharon Osbourne, Nicole Scherzinger e Louis Walsh. Foto: Divulgação

Em meio a muita especulação, foi divulgado na quarta-feira, 1, através das redes sociais oficiais do reality show The X Factor UK, que a nova edição do programa contará novamente com os juízes Nicole Scherzinger, Sharon Osbourne e Louis Walsh.

As cantoras Rita Ora e Cheryl Fernandez-Versini, além do apresentador Nick Grimshaw, que integraram a bancada em 2015, preferiram se desligar da atração e seguir novos projetos.

O mesmo time de juízes que retorna à bancada em 2016 integrou a 10ª edição do reality, exibida em 2013, dessa vez sem a presença do cantor Gary Barlow, que substituiu Simon como líder do painel de jurados. Na época, Simon dava início à primeira temporada do The X Factor nos Estados Unidos.

As audições para a temporada de 2016 do 'The X Factor UK' começam no dia 10 de junho. Foto: Reprodução/Facebook

O apresentador queridinho dos britânicos, Dermot O’Leary, também volta para integrar a nova edição da atração, que inicia suas audições no dia de 10 junho, em Leicester, no Reino Unido.

O programa consiste em uma competição musical e é o mais tradicional da televisão britânica desde a sua estreia em 2004. O criador e produtor Simon Cowell conduz o painel de juízes, que já consagrou nomes no mercado musical como os grupos One Direction e Little Mix.

O início das audições devem iniciar nos próximos dias e a estreia está prevista para agosto. No Brasil, a exibição do reality show está a cargo do canal Sony.