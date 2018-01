Após criticar direção de programa, Leo Dias explica porque se ausentou da edição desta terça, 23

O jornalista Leo Dias. Foto: instagram.com/euleodias

O jornalista Leo Dias, um dos comentaristas do programa Fofocalizando, do SBT, explicou o porque de sua ausência na edição desta terça-feira, 23. “Decidi acompanhar a primeira sessão de radioterapia as quais meu pai terá que se submeter a partir de agora”, publicou em seu Instagram.

Havia rumores de que a ausência do comentarista se devesse a sua crítica ao diretor do programa, Marcio Esquilo, que decidiu abordar a polêmica em torno da música Surubinha de Leve, acusada de fazer apologia ao estupro.

Dias compartilhou o laudo de saúde de seu pai, Helmo Dias, e fez uma longa explicação sobre o afastamento na edição de terça-feira. “Ontem eu decidi acompanhar a primeira sessão de radioterapia às quais meu pai terá que se submeter a partir de agora. Esquilo entendeu meu pedido. Ontem fiquei 'off', desculpem não ter explicado nas minhas redes. Por isso eu digo e repito: rede social não é vida real! A minha ausência nada teve a ver com o meu 'ataque' de segunda. Acima está o laudo comprovando o câncer do meu pai. É isso. Juro que não me considero uma figura pública. Sou um mero jornalista".

Linha do tempo. Na edição de segunda, 22, Leo Dias aumentou o tom de voz de fez duras críticas à decisão editorial de incluir o assunto sobre a música na pauta. “Acho absurdo dar voz a este tipo de pessoa e esse tipo de música. Eu sou contra a censura, mas músicas que fazem apologia ao estupro, racismo, homofobia e qualquer tipo de crime, tem que ser censurada”.

Antes de introduzir sua opinião, o jornalista afirmou que o diretor do programa lhe deu liberdade para falar o que bem entendesse. “Tal tipo de música deveria ser execrada, inclusive do Fofocalizando”, comentou Dias.

Veja a partir do minuto 00:21:00

Já na edição de terça-feira, 23, o jornalista não esteve presente. Telespectadores suspeitaram de um desentendimento nos bastidores, que foi negado por Dias na manhã desta quarta-feira, 24. Segundo o jornalista, o diretor Esquilo estava ciente de tudo. “A minha ausência nada teve a ver com o meu 'ataque' de segunda”, completou.

Veja a publicação completa: