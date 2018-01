Após cinco anos sem fazer novelas, galã da Globo volta a ser escalado

Ator vive em Los Angeles desde 2013 Foto: Instagram/ @erik.marmo

O ator Erik Marmo informou através de suas redes sociais que já está gravando cenas para Tempo de Amar, nova novela das 18h da Globo. O ator estava afastado das telas brasileiras desde 2012.

“Estou muito feliz em voltar a atuar na TV no Brasil, ainda mais realizando um desejo antigo, o de trabalhar com o diretor Jayme Monjardim”, escreveu Erik em suas redes sociais no último domingo, 18.

Ele ainda revelou que contracenará com um ídolo, mas fez mistério sobre quem seria o ator: “De ‘quebra’ ainda vou contracenar com um ator consagrado que admiro muito, muito mesmo! Só que isso é assunto pra um outro post”.

Ainda na publicação, Erik comenta que já gravou uma cena externa em Niterói para Tempo de Amar. Sua última participação em novelas da Globo foi em 2012 na produção Gabriela. Depois disso, se mudou para Los Angeles e apresenta o programa Planeta Brasil, da Globo Internacional.

Confira a postagem: