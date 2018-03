Após briga por tatuagem, 'Louro José' renova votos de casamento em Las Vegas

Foto: Reprodução / Instagram

Tom Veiga, conhecido por ser intérprete do boneco Louro José no Mais Você chamou atenção no mês passado, quando discutiu em plenas redes sociais com sua esposa, Alê Veiga, que não havia gostado de uma tatuagem feita em sua homenagem.

As coisas parecem ter voltado ao normal, e o casal resolveu fazer a renovação de votos de seu casamento, 10 anos após a cerimônia. "Vegas é mágico!", postou Alê, em referência ao palco escolhido para o momento. Teve até pose ao lado de um "Elvis Presley".

