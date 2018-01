Após aprovar o genro, mãe de Sabrina Sato conhece a mãe de Duda Nagle

Encontro de Leda Nagle e Kika Sato no Dia das Mães Foto: Bang Showbiz

Kika Sato, mãe da apresentadora Sabrina Sato, e Leda Nagle, mãe do ator Duda Nagle, se conheceram no último Dia das Mães, 8, e registraram o momento em uma fotografia.

De acordo com o colunista Leo Dias, Sabrina foi passar a data com o namorado no Rio de Janeiro acompanhada de sua mãe, e aproveitou para promover o encontro em família.

No Facebook, Leda Nagle publicou uma foto do encontro dizendo: "Prazer em te conhecer! Viva as mães e seus filhos queridos!"

A mãe de Duda aprovou Sabrina após conhecê-la no mês passado: "Quanto à Sabrina, ele tem toda razão. Ela é linda, espontânea, divertida, educada e muito trabalhadora! Um encanto mesmo", afirmou em entrevista ao jornal Extra.

Na semana passada, Kika teria afirmado que também aprovou o novo namorado da filha. Relembre.