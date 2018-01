Após ameaça de briga na Justiça, Madonna se reconcilia com o filho

Madonna consegue se reconciliar com o filho, Rocco Foto: Reprodução|Instagram

Madonna está fazendo um "esforço para se soltar" e manter a amizade com seu filho Rocco, de 15 anos. A cantora voltou às boas com o adolescente - que saiu da turnê de sua mãe Rebel Heart em dezembro para viver com o pai Guy Ritchie em Londres - e tem tentado ser menos restritiva para evitar novas brigas.

"Madonna está radiante por Rocco tê-la perdoado. Ela foi muito severa no passado e agora está fazendo um esforço para ser mais liberal", disse uma fonte disse ao Daily Mirror.

Foi afirmado anteriormente que Madonna teve uma sessão espiritual no Kabbalah Centre de Londres antes de se reunir com Rocco há alguns dias. Apenas um dia depois de sua visita, ela foi fotografada com o adolescente pela primeira vez desde que ele deixou sua turnê Rebel Heart.

Madonna estaria emocionada por ter um "recomeço" com seu filho. "Para Madge a Lua Nova de Áries significa um novo começo. Ela realmente estendeu a mão para Rocco e está muito feliz por suas diferenças terem ficado para trás. Ela o ama e, literalmente, eles foram unidos pela lua", disse uma fonte à publicação.

