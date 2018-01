Após 4 anos sem comer carne, Mariana Ferrão devora hambúrguer na TV

Mariana Ferrão, apresentadora do 'Bem Estar' Foto: Reprodução de cena de 'Mais Você' (2017) / Globo

A apresentadora Mariana Ferrão, do Bem Estar, surpreendeu o público na manhã desta quarta-feira, 6, ao comer um suculento hambúrguer ao vivo no Mais Você - algo que não fazia havia mais de quatro anos!

Mariana foi chamada para ser jurada do quadro O Melhor Hambúrguer do Brasil, no qual alguns cozinheiros se enfrentam para descobrir quem faz o melhor sanduíche.

"Comi um cheeseburger nos Estados Unidos, que eu tinha ido fazer um enxoval. Acredita que encontrei a foto da última vez que comi um [hambúrguer]? Meu marido não acreditou e fotografou. Faz quatro anos que estou me preparando para este momento!", contou ela.

A motivação, porém, não tem razões filosóficas: "Não virei vegetariana. Eu gosto de carne, mas, realmente, é algo que não faz parte da minha rotina alimentar, do meu dia a dia."

Ao ser questionada se havia se arrependido por não ter voltado a comer carne antes, brincou: "Não, porque tá melhor ainda agora, com essa vontade acumulada!"