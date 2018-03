Após 25 anos no 'Pânico', Bola anuncia sua saída do programa humorístico

O comediante Marcos Chiesa, conhecido como Bola, anunciou sua saída do 'Pânico' Foto: Instagram/@chiesamarcos

O comediante Marcos Chiesa, conhecido como Bola, anunciou sua saída do Pânico nesta última segunda-feira, 5, após 25 na rádio Jovem Pan. Ele era o segundo integrante que estava há mais tempo no programa, só atrás do criador da atração, Emílio Surita.

"O negócio é o seguinte. Eu passei aqui para avisar que após 25 anos de rádio Jovem Pan e 14 anos de Pânico na TV, eu saí, tá?! E em breve acho que coisas boas virão. Queria agradecer a todos com quem trabalhei. E novidades virão", disse o comediante em vídeo publicado no Instagram.

Na legenda, ele complementou o agradecimento. “Valeu galera! Muito obrigado pelos 25 anos me aturando no Pânico! Continuem me acompanhando por aqui que já já teremos novidades!", escreveu.

Criado em 1993 como atração na rádio Jovem Pan, que dura até hoje, o Pânico migrou para a televisão em 2003. O sucesso alcançado na RedeTV! seguiu até 2012. Naquele mesmo ano, a produção fechou acordo com a Band e o programa não alcançou as mesmas glórias, sendo cancelado no final de 2017.

Veja abaixo o vídeo onde Bola anuncia sua saída do programa.