Aos cinco meses de namoro, Zayn Malik e Gigi Hadid planejam morar juntos

Zayn Malik e Gigi Hadid reataram o namoro. Foto: Reprodução|YouTube

A modelo Gigi Hadid pensa em desistir de sua vida em Nova York para se mudar para a casa de Zayn Malik, ex-One Direction, localizada em Los Angeles. O motivo da mudança seria a saudades, já que ela não consegue ficar longe do astro britânico, com quem namora há cinco meses.

"Zayn quer que Gigi vá morar com ele e ela diz que agora se sente 100% pronta. Ela ama seu apartamento em Nova York e queria ter a certeza de que era sério o relacionamento com Zayn antes de se mudar para Los Angeles, mas ela está totalmente apaixonada por ele e não consegue ficar longe, então sente que é certo se mudar", disse uma fonte

A mãe de Gigi, Yolanda Foster, aprova a decisão da filha. "Zayn apresentou Gigi para sua família inteira e já disse que ela é única. A mãe de Gigi disse para eles que ela ajudará na decoração, assim Gigi poderá colocar sua marca para sentir que não é apenas a casa de Zayn".

O cantor está ansioso com seu sucesso nos EUA - ele se tornou o primeiro artista solo britânico a lançar um disco no primeiro lugar da Billboard 200 com Mind of Mine - e quer construir seu futuro em terras americanas.

O informante disse para a revista britânica Closer: "Zayn nunca esperou que sua carreira solo fosse tão longe e está empolgado com o sucesso que tem nos EUA. Ele quer ficar lá e já deixou claro que quer construir sua vida com Gigi, e que a vê em seu futuro".

