Aos 80 anos, idoso faz cinco aulas de balé por dia

Seu Hélio tem 80 anos e faz cinco aulas de balé por dia. Foto: Faceook/camile.salles

Seu Hélio mora no Rio de Janeiro e tem 80 anos. Há cinco, ele decidiu ter aulas de balé pela primeira vez e tomou gosto pela dança – tanto que, agora, faz horas e horas de aulas por dia.

Sua professora de dança é Camile Salles, que dá aula no Centro de Movimento Deborah Collker, localizado na zona sul da capital fluminense e, há alguns dias, ela fez uma publicação no Facebook exaltando a dedicação de Hélio, que chega a participar de cinco aulas por dia.

"Hoje ele fez todas as cinco aulas que eu dei. Não, você não entendeu errado. Ele fez cinco aulas. Hoje. Duas de balé de uma hora de duração. Uma de alongamento com pilates de uma hora de duração. E outras duas de balé de uma hora e meia de duração. Foram seis horas de exercícios no total", disse Camile.

Ela ainda usou o exemplo de Helio para explicar que a ideia de "ser velho demais" para praticar o balé está equivocada. "Ele fez a primeira aula de balé da vida aos 75 anos. E tem gente que não começa o balé porque se acha velho... Seu Helio com certeza é muito mais jovem", concluiu.

A publicação fez mais sucesso do que a professora imaginava, e ultrapassou os 10 mil compartilhamentos. Nos comentários, internautas disseram que o idoso é um "grande exemplo" e "inspiração", mostrando que nunca é tarde demais para fazer qualquer coisa.