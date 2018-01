Aos 72 anos, Mick Jagger será pai novamente

Foto: Bang Showbiz

Mick Jagger está prestes a se tornar pai novamente, aos 72 anos de idade.

O vocalista do Rolling Stones - que já tem sete filhos de relacionamentos anteriores - vai acolher seu oitavo filho com a bailarina Melanie Hamrick, de 29 anos, que está grávida de mais de três meses.

Um porta-voz de Mick confirmou a notícia ao jornal The Sun. "Esta é uma grande notícia. Será o oitavo filho de Mick e nada o deixa quieto. Ele tem oferecido um apoio incrível", disse uma fonte à publicação.

"Ela é muito brilhante, inteligente, divertida e tem seus próprios pensamentos sobre como ela quer levar sua vida. Ela sabe o ótimo relacionamento que Mick tem com todos seus filhos e mal pode esperar para ele ser pai novamente", completou.

Mick e Melanie foram estão juntos desde 2014 e foram vistos pela primeira vez na varanda de um hotel em Zurique.

Mick já tem cinco netos e um bisneto. Ele apresentou a dançarina para seus filhos no início deste ano durante as férias, em sua casa de veraneio no Caribe.

Melanie supostamente não irá se mudar para Londres para viver com Mick quando o bebê nascer. Acredita-se que ela esteja planejando se mudar para Los Angeles, onde o artista passa grande parte do tempo, ou para Connecticut, para ficar perto de sua família.