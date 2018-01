Aos 49 anos, Janet Jackson está grávida do primeiro filho

Foto: Divulgação

A cantora Janet Jackson, irmã do rei do pop Michael Jackson, está grávida de seu primeiro filho. De acordo com o site do programa Entertainment Tonight, ela deverá confirmar a notícia em breve.

Janet Jackson irá completar 50 anos de idade no próximo dia 16. Ela está casada com o bilionário Wissam Al Mana, um empresário do Qatar.

O plano de ter um bebê foi anunciado pela própria cantora em seu Twitter. No dia 6 de abril, ela publicou um vídeo explicando o cancelamento de sua turnê para poder se dedicar a este projeto.

"Eu acho que é importante vocês serem os primeiros a saberem. Meu marido e eu estamos planejando uma família, então terei que adiar a turnê", disse a cantora no vídeo. “Eu tenho que descansar, por ordem dos médicos. Mas eu não me esqueci de vocês. Eu vou continuar a fazer shows assim que for possível", completou.

Como se sabe, gravidez após os 40 anos de idade pode trazer uma série de riscos à mulher e é necessário um intenso acompanhamento médico. E Janet, pelo visto, já se antecipou para ter uma gestação tranquila.

