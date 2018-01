Aos 27 anos, americana é a primeira mulher a viajar todos os países do mundo

A americana Cassandra De Pecol tornou-se também a pessoa a viajar para todos os países em menos tempo. Foto: Reprodução/Instagram

No dia 2 de fevereiro, chegou ao fim a Expedição 196, o projeto de Cassandra De Pecol de visitar todos os países do mundo. Cassandra é americana, tem 27 anos e embarcou nessa aventura no dia 24 de julho de 2015.

Foram 18 meses e 26 dias viajando para 193 Estados reconhecidos e três não reconhecidos (Taiwan, Kosovo e Palestina), o que deu a ela o título de primeira mulher do mundo a visitar todos os países.

Mas esse não foi seu único recorde: ela é também a pessoa a visitar todos os países em menos tempo. Anteriormente, o americano Yili Liu era o dono do recorde, levando três anos e três meses para realizar o feito.

Toda a viagem de Cassandra foi compartilhada num site e em suas redes sociais, com vídeos e fotos.