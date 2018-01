Antonio Banderas diz que Xuxa e Maitê Proença são exemplos de mulheres lindas no Brasil

Foto: Divulgação

Durante entrevista, o ator Antonio Banderas revelou que considera Xuxa e Maitê Proença alguns exemplos de mulher bonitas e também disse que nunca teve relacionamento com nenhuma brasileira.

"Eu gosto de algumas brasileiras, mas nunca tive uma 'relação fixa' com nenhuma. Gosto muito da Xuxa, por exemplo, ela é muito bonita. A Maitê (Proença) gosto muito também. Ela é muito divertida e muito esperta. É uma boa amiga. Quando vou ao Rio, sempre acabamos nos vendo. Ela me conta muitas histórias", disse o ator no Programa do Gugu da última quarta-feira, 20.

Desde a separação de Melanie Griffith, em junho de 2015, Banderas decidiu dar um tempo em sua vida amorosa após passar 18 anos casado. No entanto, ele mantém uma relação muito próxima da ex.

"Nós nos divorciamos, mas eu continuo gostando dela. Ela foi minha mulher por quase 20 anos, tudo aconteceu de forma natural. Tenho contato com a minha filha todos os dias", disse o ator, que após a separação começou a cursar moda em uma conceituada universidade de Londres, na Inglaterra.

Ainda nessa mesma entrevista, Banderas contou a Gugu como é sua relação com Rodrigo Santoro, com quem trabalhou recentemente no filme Os 33. "Eu gosto muito dele. É um ator muito centrado, muito tranquilo. Ele tem uma carreira sólida. Ele trabalha com muita vontade, é muito amigo e companheiro", finalizou.