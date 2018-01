Antonia Fontenelle vira ré em ação movida pelo ex-marido, Jonathan Costa

Antonia Fontenelle se separou de Jonathan Costa em janeiro de 2017. Foto: Silvana Garzaro/ESTADÃO

Na última segunda-feira, 22, Antonia Fontenelle fez um desabafo em seu Instagram revelando que virou ré numa ação judicial aberta pelo ex-marido, o músico Jonathan Costa. De acordo com a imagem publicada, ele quer regulamentar as visitas ao filho, Salvatore, de dez meses.

"Um festival de oficiais de Justiça na minha porta, eu sou a ré. Quem é o autor? Jonathan Costa. Parabén, Jonathan, e obrigada. Quando eu precisei explicar para a sociedade que havia me apaixonado por um menino que se dizia injustiçado, inclusive pelos pais, eu inventei um título para você, príncipe do funk. Hoje você me transforma em ré. Não tem problema, um dia eu vou te perdoar, tudo na hora certa. E sobre eu estar fazendo essa postagem? É para dizer para a mesma sociedade, me desculpem, o título de príncipe foi uma invenção minha", escreveu ela na legenda.

Antes disso, os dois já estavam brigando na Justiça sobre a pensão do filho. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, o músico se propôs a pagar R$ 1,6 mil de pensão, e Antonia se recusou a aceitar este valor.

Antonia e Jonathan se casaram em dezembro de 2015, e se tornaram pais de Salvatore em julho de 2016. Em janeiro deste ano, os dois anunciaram a separação. Na época, a apresentadora alegou à revista Contigo que os dois estavam divergindo sobre "a forma como ele vinha conduzindo a carreira".