Antonia Fontenelle pede desculpas para Flávia Alessandra: 'Se te fiz algum mal, me perdoa'

Antonia Fontenelle pediu perdão à Flávia Alessandra. Foto: Silvana Garzaro/ESTADÃO

Em entrevista ao canal do YouTube de Álvaro Leme publicada na última quarta-feira, 23, Antonia Fontenelle falou sobre o processo judicial que enfrentou para ter direito à herança de Marcos Paulo, morto em novembro de 2012, e aproveitou para pedir perdão a Flávia Alessandra.

Leia também: Antonia Fontenelle acusa filhas de Marcos Paulo de não sustentarem cachorro do pai

"Se eu te fiz algum mal, me perdoa, do fundo do meu coração, é sério. Eu não estou sendo debochada não, se eu te fiz algum mal, me perdoa, porque eu só fiz amar o seu ex-marido, pai da sua filha, e eu amei e ainda amo a Giulia. Hoje eu nao falo com a Giulia e ela não fala comigo. Eu só não posso abrir mão do que o Marcos me confiou, do que o Marcos queria que fosse porque eu sempre fui muito leal e eu jamais deixaria de ser agora. Vamos parar com isso, em nome de Jesus, mas eu não vou baixar a cabeça porque vai ficar feio para mim como pessoa, como mulher", disse Antonia.

Flávia Alessandra foi casada com Marcos Paulo por dez anos, e os dois tiveram a filha Giulia. Os dois se separaram e, em 2006, Marcos casou-se com Antonia, com quem ficou até sua morte. Desde então, as duas lutam na Justiça pela herança do ator e diretor. Antes de morrer, Marcos escreveu uma carta, na qual disse que tinha intenção de deixar 60% de seus bens para Antonia. No início do mês, a Justiça decidiu que Antonia tem direito aos bens do ex-marido e não cabe mais recurso à decisão.

Na entrevista, Antonia ainda falou sobre seu relacionamento com o ex Jonathan, pai de seu filho mais novo, Salvatore. "Eu sempre procuro estar em paz com o Jonathan. Eu não guardo nada, não guardo rancor. Ele é um pai presente. Sempre que eu precisei de alguma coisa, ele está ali para o Salvatore", disse.

Assista à entrevista completa abaixo: