Antonia Fontenelle irá dirigir filme sobre a vida de Gretchen

A atriz Antonia Fontenelle anunciou que irá dirigir um filme sobre a vida da cantora Gretchen Foto: Silvana Garzaro/Estadão | Daniel Teixeira/Estadão

A cantora Gretchen usou seu Instagram para anunciar neste último sábado, 24, que a atriz e apresentadora Antonia Fontenelle irá dirigir um filme sobre a sua vida. "Em 2018, a verdadeira história, contada por uma mulher forte e guerreira, @ladyfontenelle. Aguardem!", escreveu Gretchen no post.

Esta será a primeira aventura de Antonia como diretora de uma produção. Ela confirmou a novidade também com um post no Instagram. "Vou tentar em poucas palavras dizer o porque gosto tanto de você @mariagretchen. Porque mesmo depois de tudo que você passou nessa vida, você nunca perdeu a sua doçura, uma certa inocência e alegria de viver", disse.

"Hoje você me surpreendeu com esse vídeo idealizado por você, para dizer ao seu público que a real história da sua vida será contada no cinema. Já faz um tempo que você me fez o convite para dirigir e produzir sua biografia para as telonas e eu assustada com a responsabilidade levei alguns anos para dizer sim. Agora que disse sim, prepare-se para sair daquela sala de cinema orgulhosa de você mesma", continuou.

"Ainda temos chão pela frente, chão esse que vamos tirar de letra, afinal mulheres como você, como eu, viemos ao mundo para isso, para desafiar a vida e fazer a diferença, tenho certeza absoluta que qualquer mulher nesse país, independente de cor, raça, cargo ou posição social se alegra ao ouvir o som da sua Conga la Conga, do seu Freak Le Boom Boom e do seu Melô do Piripipi. Portanto, você fez a diferença sim", finalizou Antonia.

Em entrevista para a revista Quem, a atriz e apresentadora Antonia Fontenelle anunciou que está se preparando para dirigir um filme sobre a vida da cantora Gretchen. Segundo Fontenelle, o filme ainda está em pré-produção enquanto ela capta recursos para filmá-lo.

"O filme ainda está em fase inicial. Ainda estou pensando na equipe para poder estruturar o projeto e começar a captar recursos. Eu e Gretchen vínhamos conversando há um tempo a respeito deste assunto e agora achamos que é o momento oportuno para investir nessa nova empreitada. Ela está em uma fase muito boa da carreira, recebendo o reconhecimento de mais de 30 anos de história", disse Antonia para a revista.

