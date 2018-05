Anos depois, Backstreet Boys anunciam lançamento de nova música

O grupo Backstreet Boys Foto: Twitter / @backstreetboys

O grupo Backstreet Boys, que fez sucesso durante a década de 1990, anunciou que lançará um novo single na próxima quinta-feira, dia 17 de maio.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais da banda, e a música se chamará Don't Go Breaking My Heart.

O último lançamento do grupo ocorreu em 2013, com o álbum In A World Like This.

Confira o anúncio abaixo:

Excuse the dad joke but… we’re back NEW BACKSTREET BOYS SINGLE “DON’T GO BREAKING MY HEART” OUT MAY 17TH pic.twitter.com/yBcIXxVQ2y — backstreetboys (@backstreetboys) 14 de maio de 2018

MEU DEUS DO CÉU CHEGA LOGO DIA 17 EU NÃO AGUENTO MAIS ESSE MOMENTO É NOSSO SOCORROOO JESUS AMÉM BACKSTREET BOYS AMÉM pic.twitter.com/kcZymp1NYK — BSB WANTS TO KILL ME (@blackstormb) 14 de maio de 2018

17 DE MAIO TEM SINGLE NOVO DOS BACKSTREET BOYS !!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/Hqjr1V1lys — cabryne (@winchestxrs_) 14 de maio de 2018

Backstreet Boys eu venero vocês e digo: ATÉ QUE ENFIM SINGLE NOVO MEU GRUPO TÁ VIVO AAAAAA pic.twitter.com/ZO1SSXt6bm — PuDean (@hunterbsb) 14 de maio de 2018