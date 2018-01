Anônimos e famosos revelam o que pensam da velhice em galeria de fotos e poesias no Instagram

“Ninguém quer encarar a velhice antes de ser obrigado a encará-la”, escreveu Philip Roth em The Dying Animal (O Animal Agonizante, em português). Por motivos óbvios. Rugas e corpos debilitados geralmente incomodam quem ainda é jovem – são os sinais do tempo que passa, inevitavelmente, para todos. Mas há quem enxergue essas marcas da idade de outra forma. Caso do publicitário Bruno Varandas, de 27 anos. É dele o Projeto Meus Velhos, galeria de retratos e poemas sobre a velhice que virou sucesso no Instagram.

Varandas começou a fotografar idosos há cerca de dois anos para não se esquecer de alguns velhos que tinham cruzado seu caminho - no metrô, no caminho de casa ou mesmo em viagens. “Fazia isso com meu iPhone mesmo. Ficava intrigado com aquelas feições e com o que tinha por detrás delas”, explica. Para cada imagem, escrevia uma poesia. Publicava foto e texto na sua conta pessoal do Instagram. Alguns amigos se interessaram e pediram para escrever poemas também. A ideia viralizou no fim do ano passado com a participação de famosos como Tiê e Alice Caymmi.

Em menos de dois meses, a conta reuniu 5 mil seguidores - mais da metade gente da idade de Varandas. “O mais gratificante é saber que estou ajudando a derrubar os estereótipos da velhice. Os mais novos estão se sensibilizando”, comemora. Conheça um pouco do trabalho de Varandas e das pessoas que vêem poesia nos mais velhos, a seguir. A galeria completa está disponível no endereço @meusvelhos do Instagram.

Foto: Bruno Varandas

Dona Laura é a mulher do Seu Silva. Estou lendo A máquina de fazer espanhóis, de Valter Hugo Mãe, e tenho passado meus dias pensando na ausência que Dona Laura faz para o Seu Silva.

Dá para imaginar passar uma vida toda, 50 anos, ao lado de uma pessoa e um dia esta pessoa não está mais lá? Seu Silva sofre e não é por comodismo, não. É por amor. No livro, ela morre no momento em que ele contava ao enfermeiro sobre o seu amor por ela. "Hora linda para morrer", disse o enfermeiro.

Dona Laura era uma doçura sem cara e, quando abri esta foto, não me veio outra coisa à cabeça senão Dona Laura.

Para mim, essa é Dona Laura.

Para mim, saudades dói.

Para mim, existe amor.

Texto: Roberta Martinelli

Foto:

Minha cabeça não pára.

Nem mesmo quando me mantenho elegante, ou repito o exercício de me manter.

Eu enxergo a tensão no meu rosto,

mas finjo só ver o batom.

Se está certo,

se está bom,

se está passado.

Conto os pontos do meu colar

que tenho há tanto tempo

que nem sei.

Faço isso pra tentar não lembrar

desse tempo todo que não sei.

Limpo meus óculos pra olhar o mundo sem enxergar mais nada.

Vivo,

às vezes bem,

às vezes quase,

mas sigo.

O presente é só o passado,

que ainda não consigo.

E talvez não conseguirei jamais.

Eu tento, eu juro,

mas não pude perdoar.

Texto: Tiê

Foto: Bruno Varandas

A saudade é desse sentimento covarde.

Só bate quando a gente está sozinho.

E como bate.

Bate fria.

Batem lágrimas.

Bate um nó na garganta com o mesmo aperto do laço.

E laço de amor não se desata.

E faz a danada ser pra sempre.

Não há força que resista,

No máximo, a que ensina a conviver.

- Mas, vô, quando a vovó volta da viagem?

Texto: Thiago Lins

Foto: Bruno Varandas

O mais interessante em um registro de um olhar é a meta-observação. Observar alguém que observa. E sempre fica a dúvida do que está sendo visto pela pessoa registrada. Essa mulher pode não estar vendo nada. Pode estar vendo não só espaço mas a passagem do tempo e a sua maleabilidade. O tempo para quem já muito viveu é uma experiência espiritual. Sempre se está viajando entre dimensões da memória. E ao mesmo tempo essa memória pode ornar o presente. Esta senhora tem um mundo inteiro dentro dessa íris negra.

Texto: Alice Caymmi

Foto: Bruno Varandas

Eu moro na solidão, e me ajeito por aqui Morro de amores e vivo de dores Tenho n'alma um punhado de amor Mas outro punhado repleto de dor

Que cabe dentro de uma mala de mão

E se fosse maior eu guardava no coração

Pra rimar com tudo aquilo seu.

Nada me trouxe mais calmaria

Do que o cheiro da maresia

Que você arrastava pra mim.