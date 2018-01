Ana Hickmann dá bolsa da Gucci e recebe kit de cozinha em amigo secreto da Record

Anna Hickmann recebendo e entregando seus presentes no amigo secreto do 'Família Record' 2017. Foto: Reprodução de 'Família Record' (2017) / Record TV

Em 2016, o amigo secreto do especial de fim de ano Família Record rendeu memes graças aos presentes de Fábio Porchat: na ocasião, o apresentador deu um curso de culinária com passagens inclusas no Peru, e recebeu em troca uma caixinha de som portátil.

A 'vítima' deste ano foi Ana Hickmann. A apresentadora presenteou Luiz Bacci com uma caríssima bolsa da grife italiana Gucci, e recebeu do cozinheiro Buddy Valastro um... kit de cozinha.

O presente veio dentro de uma grande panela. Entre o que foi possível ver, estavam livros do próprio Buddy, um rolo de cozinha e algumas outras coisas que pareciam um tanto quanto simples. É claro que a internet não perdoou.

Na hora de entregar o presente, Buddy, que enviou um vídeo, já que não conseguiria estar presente, disse: "Eu fiquei meio... 'O que eu vou dar pra ela?'. Mas eu queria te dar um presente que fizesse você lembrar de mim. Que sempre fosse capaz de fazer você lembrar de mim, seu amigo americano. E quando você pensa em Buddy Valastro, a primeira coisa que vem à cabeça eu acho que é... Bolo! Então eu comprei tudo que você precisa para ser a própria 'Cake Boss' na sua casa! Então acho que seu marido e seu filho podem esperar boas coisas pra você".

"Amei o presente mas eu tô um pouco preocupada, porque a última vez que eu fui pra cozinha fazer um bolo junto com meu marido deu tudo errado. Mas tudo errado mesmo!", respondeu Ana.

Pouco depois, foi a vez de Ana entregar o presente para Luiz Bacci. Antes de lhe dar a bolsa da Gucci, Anna fez questão de relembrar o presente que recebeu do próprio Bacci no amigo secreto do ano passado: uma cachorrinha de três patas, que ela definiu como um dos melhores presentes que já recebeu na vida.

Na hora em que Bacci estava tirando o presente de uma gigantesca sacola da marca, um dos convidados brincou: "Essa gastou, hein?". Além da bolsa, Ana também fez camisetas personalizadas escrito "#Família Bacci" para o apresentador e seu cãozinho, Toy, que também ganhou outra roupinha.

Confira a seguir algumas das reações:

só essa sacola da Gucci já deve valer mais que salário mínimo! Anna Hickmann não sabe brincar! #JeizecaShippGshow #PigossiCrushGshow — jéssica (@jeepinheiro_) 20 de dezembro de 2017

Ana Hickmann deu uma bolsa caríssima e ganhou um balde com uns livros e rolo de macarrão #FamiliaRecord kkkkkkkkkkkkkkkkkk — Anna Luísa (@L54Anna) 20 de dezembro de 2017

Buddy deveria ter mandando um bolo pra Ana e não aquele kit, não gostei #FamíliaRecord — Dayse Block (@DayseBlock) 20 de dezembro de 2017

Pra quem acha que a Ana Hickman ganhou pouco, queridos brasileiros.. o livro do Buddy rodou o mundo e está no guiness, o KIT TODO é pra cozinha profissional APENAS e TUDO junto custa mais do que a bolsa, brasileiros, vamos parar de pensar POBRE uma vez na vida!! #FamiliaRecord — Macella de Sousa (@marcellasou7a) 20 de dezembro de 2017

Eu faria o buddy comer essas panelas #FamiliaRecord — Micah ⚡ (@Micaellasiqueir) 20 de dezembro de 2017

Se não for pra presentar com uma bolsa da Gucci e ganhar um rolo de macarrão do Buddy Valastro eu nem vou #FamiliaRecord — vtzeira (@thaliafzz) 20 de dezembro de 2017

Assista aos momentos abaixo: