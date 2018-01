Anitta se assusta com cobra durante gravação de clipe

A cantora Anitta Foto: Werther Santana/Estadão

Na última terça-feira, 18, Anitta publicou um vídeo em seu Instagram em que aparece dançando para o clipe Sua Cara, música do trio de produtores americanos Major Lazer em que a cantora participa junto a Pabllo Vittar.

No vídeo, ela dança no deserto em frente a uma cobra. Quando o animal se mexe, porém, Anitta se assusta e corre para longe.

Uma publicação compartilhada por anitta (@anitta) em Jul 18, 2017 às 12:57 PDT

O clipe, que foi gravado no Marrocos, estreia no dia 30 de julho. Pabllo e Anitta vão se apresentar na festa Combatchy, na balada The Week, no Rio de Janeiro, para lançar o clipe.

VEJA TAMBÉM: Os animais 'exóticos' das personalidades: