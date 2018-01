Anitta pede ajuda a Neymar para lançar sua carreira no exterior

A cantora pediu ajuda para o amigo e jogador Neymar, em alavancar a sua carreira no exterior. Foto: Bang Showbiz

Anitta foi pedir ao seu amigo Neymar uma força em sua carreira internacional. Aproveitando de sua amizade com o craque do Barcelona, a funkeira consultou o jogador nos últimos dois encontros que eles tiveram.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, Neymar topou a missão de lançar a carreira da amiga no exterior.

Os dois já haviam planejado um encontro em Santa Catarina, há 15 dias, quando o jogador fez uma festa junina, mas por conta de problemas em sua agenda, Anitta não conseguiu comparecer.

A passagem de Neymar pelo Brasil acabou deixando muita gente em polvorosa, principalmente os fotógrafos.

Após perceber que estava sendo seguido por um paparazzo, o jogador decidiu alugar uma mansão num condomínio privado de luxo na Barra da Tijuca, zona Oeste da cidade. A decisão do jogador de alugar a casa - que custa cerca de R$ 6 mil por dia - se deu depois dele ser visto entrando num hotel na semana passada junto com uma mulher.

Na última sexta-feira, 24, já instalado nessa mansão, Neymar deu uma festa para os amigos com direito a futebol no campo do condomínio. No sábado, 25, ele decidiu chamar seus 'parças' para comer uma macarronada em sua casa. À noite, a turma deixou a casa e foi curtir uma balada na festa Carrapetas, que aconteceu no Itanhangá.

Em várias fotos do jogador postadas nas redes sociais, Neymar aparece acompanhado de mulheres, mas uma delas em especial, a atriz Marcela Fetter, que interpreta a personagem a Flávia de Malhação.