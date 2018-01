Anitta leva prêmio de melhor artista brasileira no Europe Music Awards

A cantora Anitta recebeu o EMA Foto: Reuters

O Europe Music Awards (EMA), prêmio da MTV europeia para os melhores artistas do ano, foi entregue na noite de domingo, 6, consagrando Anitta como a melhor cantora brasileira. A funkeira foi a vencedora pelo terceiro ano consecutivo e disputava com Karol Conká, Projota, Ludmilla e Tiago Iorc. A premiação foi realizada em Roterdã, na Holanda.

Anitta não foi receber o prêmio pessoalmente, mas, pelo Instagram, comemorou a vitória. "Gnhamos por mais um ano o prêmio internacional Mtv EMA. Bom... eu não consegui ir até a Europa buscá-lo, mas deixo aqui todo meu amor e gratidão a todos que me fizeram conquistá-lo? Obrigada", escreveu.

Uma foto publicada por euanitta ?? (@anitta) em Nov 6, 2016 às 10:20 PST

O EMA foi foi apresentado pela cantora Bebe Rehxa e teve shows ao vivo de Shawn Mendes, Bruno Mars, OneRepublic e Green Day. Os principais ganhadores da noite foram Justin Bieber ,que levou o prêmio de melhor música com "Sorry", Lady Gaga, como melhor artista feminina, e Shawn Mendes , como o melhor masculino,

Confira a lista de ganhadores nos principais prêmios:

>Música

Adele - “Hello”

Justin Bieber - “Sorry”

Lukas Graham - “7 Years”

Mike Posner - “I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)”

Rihanna ft. Drake - “Work”

>Clipe

Beyoncé - “Formation”

Coldplay - “Up&Up”

Kanye West - “Famous”

Tame Impala - “The Less I Know the Better”

The Weeknd ft. Daft Punk - “Starboy”

>Melhor Artista Feminina

Adele

Beyoncé

Lady Gaga

Rihanna

Siá

>Melhor Artista Masculino

Calvin Harris

Drake

Justin Bieber

Shawn Mendes

The Weeknd

>Show

Adele

Beyoncé

Coldplay

Green Day

Twenty One Pilots

>Fã-clube

Ariana Grande

Beyoncé

Justin Bieber

Lady Gaga

Shawn Mendes

>Melhor Artista Brasileiro

Anitta

Ludmilla

Karol Conka

Projota

Tiago Iorc