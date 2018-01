Anitta grava clipe de nova música no metrô de Nova York

Depois de gravar música com Iggy Azalea, Anitta fez letra em espanhol para novo lançamento Foto: Iara Norelli/Estadão

A cantora Anitta esteve em Nova York para gravar cenas do clipe da sua próxima música: Paradinha. Ela foi flagrada por um fã brasileiro em uma estação de metrô da cidade norte-americana.

Seguindo a linha latina de Sim ou Não, gravada com Maluma, Paradinha terá sua letra em espanhol. Apostando na carreira internacional, a cantora lançou recentemente a música Switch, parceria com Iggy Azalea.

No Instagram, Anitta divulgou alguns vídeos dos bastidores do clipe. Neles aparecem Giovanni Bianco e Bruno Ilogti, produtores que já trabalharam com a cantora em Bang! e a estilista Patti Wilson.

Além do metrô, o novo single da cantora também terá filmagens nas ruas de Nova York.

Confira as imagens:

Anitta gravando o clipe de "Paradinha" em uma estação, nos EUA. pic.twitter.com/OMv7HrqHMk — Central Anitta (@CentralAnittaBR) 24 de maio de 2017

Anitta atualizou seu Snapchat com essa foto de Giovanni Bianco e Bruno Ilogti: "Os reis dos clipessssssss!" ✨ pic.twitter.com/ojz4iSKT4I — Central Anitta (@CentralAnittaBR) 25 de maio de 2017