Anitta fica com o cabelo 'detonado' após usar aplique de tranças

O novo e polêmico visual de Anitta não durou muito tempo. A cantora se despediu das tranças na tarde deste sábado, 25, após se apresentar com o Bloco das Poderosas no carnaval de Salvador.

E o aplique não fez muito bem ao cabelo da cantora, que ficou detonado. Ela exibiu o 'estrago' em seu perfil no Instagram e, em seguida, fez merchan de um produto 'milagroso'.

Anitta foi acusada de apropriação cultural ao surgir com o novo visual. Muitos internautas disseram que ela queria se passar por negra. Ao jornal Folha de S. Paulo, ela tentou se defender e não pareceu estar muito incomodada com as críticas. "Ninguém é totalmente branco no Brasil. Somos um país miscigenado. E acho que cada um deve se vestir da forma que se sente bem", disse.

Veja abaixo a foto do cabelo 'detonado' de Anitta: