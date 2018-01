Anitta faz desabafo no Twitter e deixa seguidores curiosos 

Na noite do último domingo, 4, Anitta usou seu Twitter para fazer um desabafo. Em inglês, a cantora questionou: "Por que as pessoas são tão egoístas e inseguras?"

Why people r so selfish and insecure?

Ainda em inglês, ela aconselhou os seguidores a serem confiantes e honestos. "Não tenham medo de dividir coisas com outras pessoas", escreveu. Os fãs brincaram com os tuítes em inglês de Anitta e ainda corrigiram erros da cantora.

people is plural so no s at the and of 'help'