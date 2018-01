Anitta faz 24 anos; relembre oito ocasiões em que a cantora mereceu os parabéns

Ao relembrar da vez que um homem lhe disse que, caso se casasse com Anitta, a primeira 'providência' que tomaria seria 'acabar com essa história de rebolar na frente dos outros'. 'Eu falei: 'Ah, entendi. Pra me pegar é legal, pra ser tua mulher não dá?'. Hipocrisia é que não dá, sabe por que? Prefiro ficar sozinha do que ser subordinada!'; leia mais aqui



Foto: Denise Andrade / Estadão