Anitta exalta funk carioca e completa: 'prefiro ficar sozinha que ser subordinada'

Anitta encerrou o Villa Mix Festival do Rio de Janeiro no último domingo, 13, e fez bem mais que cantar. A funkeira teve problemas no mesmo festival, mas em Goiânia, em julho. Na época, ela foi impedida de fazer o show por ter 'abandonado o camarim', segundo a organização. A cantora negou e, quando pode se apresentar, deixou um recado.

"Tem gente que acha que sacaneando a gente e prejudicando a gente, vai fazer a gente desistir. Mas essas pessoas esquecem que a gente não é pobre de espírito que nem eles", disse. Além disso, Anitta exaltou o funk carioca e prometeu que fará o gênero ser respeitado no país.

Por fim, a funkeira relembrou uma história de um homem que disse a ela que, se a funkeira fosse sua mulher, a primeira 'providência' dele seria acabar com essa 'história de rebolar na frente dos outros'. "E eu falei 'ah, entendi. Pra me pegar é legal, pra ser tua mulher não dá'. Hipocrisia é que não dá, sabe por quê? Eu prefiro ficar sozinha do que ser subordinada", afirmou a cantora.

Veja o que disse a funkeira: