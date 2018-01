Anitta estreia na TV americana cantando com Iggy Azalea; assista

Iggy Azalea gravou a música 'Switch' em parceria com Anitta Foto: Luciana Prezia/ESTADÃO | REUTERS/Danny Moloshok

Os primeiros passos de Anitta para se inserir no mercado fonográfico dos Estados Unidos estão sendo certeiros. A participação da cantora brasileira na apresentação de Iggy Azalea no talk-show The Tonight Show, que foi ao ar nesta sexta-feira, 26, nos Estados Unidos, foi bem aceita. Inclusive, quando a música acabou, o apresentador Jimmy Fallon e a rapper australiana a chamaram de volta para ao palco para receber os agradecimentos finais.

Anitta se apresentou ao lado de Iggy Azalea cantando a faixa Switch, música da rapper em que a brasileira participa. Exibido pelo GNT no Brasil, o programa com a Anitta e Iggy deve ir ao ar na próxima semana.

Assista à apresentação:

Logo após a participação no talk-show, Anitta e Iggy usaram as redes sociais para celebrar a parceria:

"Nos divertimos tanto apresentando Switch esta noite pela primeira vez com a minha garota Anitta no The Tonight Show, com Jimmy Fallon! Estou tão feliz que todos tenham gostado! Obrigado por nos receber!", escreveu Iggy Azalea.

A cantora brasileira é apresentadora do Música Boa ao Vivo, do canal Multishow, e não esteve à frente do programa exibido na última terça-feira, 23, justamente por estar em Nova York, onde o Tonight Show é gravado.

Na mesma viagem, ela também gravou na cidade o clipe de Paradinha, sua primeira faixa toda em espanhol, em uma estação de metrô.