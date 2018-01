Anitta está entre as 15 artistas mais influentes em ranking da Billboard

Anitta ficou à frente de Rihanna e Shakira em lista da Billboard. Foto: Luciana Prézia/ESTADÃO

Anitta (ou Anira, para muitos fãs) está trabalhando duro para lograr uma carreira internacional - e parece que está conseguindo. A cantora brasileira está a frente de diversos artistas internacionais na lista Social 50 da Billboard, que lista os 50 artistas mais influentes nas redes sociais.

Ela ocupa a 15ª posição numa lista liderada pela banda sul-coreana BTS. Em segundo lugar, está Justin Bieber, seguido por Shawn Mendes. Shakira, Halsey e até Rihanna vêm somente depois de Anitta no ranking.

De acordo com o site da Billboard, a popularidade dos artistas é determinada por uma fórmula que considera as postagens semanais, o número de fãs, de seguidores e de amigos nas páginas em diversas redes sociais, além do número que suas músicas tocam semanalmente nos serviços de streaming.