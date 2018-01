Anitta encontra Lewis Hamilton no México e os dois já se seguem no Instagram

Anitta divulgou seu passeio de quadriciclo no Snapchat. Foto: Divulgação

Ao que parece, Anitta e Lewis Hamilton se encontraram na semana passada no México. Os dois postaram fotos enquanto dirigiram quadriciclos em um local árido no país. Para completar, um fã-clube do piloto de Fórmula 1 divulgou uma imagem na qual ambos aparecem juntos.

Leia também: Repórter da Globo é agredida em transmissão ao vivo sobre rebelião

Agora, Anitta e Hamilton se seguem no Instagram - sendo que Hamilton segue pouco mais de 200 pessoas em sua conta. Confira as imagens:

Imagem divulgada por Anitta em seu Snapchat. Foto: Reprodução

Foto publicada por Lewis Hamilton em seu Instagram. Foto: Reprodução/Instagram

Foto publicada pelo fã-clube de Lewis Hamilton na qual Anitta e o piloto aparecem juntos. Foto: Reprodução

E veja os vídeos publicados pela cantora, também no Snapchat.

@anitta #snapanitta #anitta #Mexico Um vídeo publicado por Anitta no SnapChat (@snapaniitta) em Jan 11, 2017 às 6:40 PST