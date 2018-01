Nick Jonas e Anitta cantando Looking For Paradise no evento Person of the Year em homenagem a Alejandro Sanz. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Na noite da última quarta-feira, 15, Anitta se apresentou ao lado de Nick Jonas durante o evento Person of Year (Pessoa do Ano), do Grammy Latino, em uma homenagem a Alejandro Sanz, nome do ano da premiação.

Os dois cantaram a música Looking for Paradise e o rapper porto-riquenho Residence também participou da apresentação. O Grammy Latino ocorre nesta quinta-feira, 16, e não terá transmissão ao vivo no Brasil. O canal TNT, porém, vai exibir um especial compactado da premiação.

Assista a apresentação de Anitta e Nick Jonas abaixo:



Anitta e Nick Jonas cantam juntos em evento pré-Grammy Latino