Anitta e Justin Bieber começam a se seguir no Twitter

Anitta e Justin Bieber Foto: Fabio Motta/ Estadão | Felipe Rau/Estadão

Os boatos sobre uma parceria entre Justin Bieber e Anitta não param. Apesar de a cantora ter negado que os dois estão fazendo uma música juntos, nesta quinta-feira, 6, os fãs ganharam um novo motivo para criar teorias.

Justin começou a seguir Anitta no Twitter e a cantora o seguiu de volta. Além disso, há dois dias John Shahidi, sócio do cantor, esteve no Brasil e encontrou Anitta.

Será que vem alguma parceria em breve?