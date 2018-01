Anitta é fotografada sem maquiagem por paparazzi 

Nesta foto publicada em sua conta no Instagram, Anitta está produzida Foto: Reprodução Instagram

Anitta e a mãe, Mirian, apostaram no cinema como programa deste domingo, 16. A cantora contou no 'stories' de seu Instagram que as duas assistiram três filmes seguidos. Ao deixar o shopping, a funkeira acabou se encontrando com um paparazzi que havia a fotografado durante o passeio sem maquiagem. "Pega pelo paparazzo toda prejudicada", comentou Anitta no vídeo em que também aparece conversando com o fotógrafo.

"Gente, pela primeira vez na vida fui pega por um paparazzo e não vi. Ele tirou uma foto nossa e eu estava horrível. Como é que você conseguiu me fotografar sem eu ver? Estou arrasada. Vou fazer umas poses lá longe e você finge que está me pegando, para eu fazer uma foto bonita. Se eu tivesse visto tinha me maquiado, preparado um look do dia de passarela. Tinha ido no salão", afirmou com bom humor. O fotógrafo Tiago apenas responde: "eu fiquei na sua cola".

Sem maquaigem, Anitta estava no cinema com mãe quando foi fotografada Foto: Reprodulção Instagram

Solteira, a cantora falou sobre como esse tipo de situação pode influenciar seus relacionamentos. "Já não está fácil arrumar alguém, ainda vou sair na revista pega pelo paparazzo toda prejudicada? Se bem que olhando por outro lado é bom, a pessoa já se depara com a realidade mesmo", disse enquanto conversava com mãe.

Em outro vídeo, ela "se vinga" do paparazzi e o filma à distância. "Te peguei!", brinca a cantora.