Anitta é flagrada aos beijos com empresário em festa no Rio

Anitta e Thiago Magalhães: novo casal? Foto: Facebook/ thiago.magalhaes.21 | Iara Morselli/ Estadão

Anitta foi flagrada novamente com o empresário Thiago Magalhães que desde meados do mês passado é considerado como possível novo affair da cantora. Quem fez a revelação, dessa vez, foi o jornalista Leo Dias para o programa Fofocalizando, do SBT.

O programa trouxe a público foto dos dois se beijando durante festa de amigos no Rio de Janeiro. Eles já haviam sido vistos juntos em um restaurante no último Dia dos Namorados, por isso a suspeita de que estariam namorando.

Confira a foto: