Anitta e Diplo devem fazer música juntos

Cantora Anitta. Foto: Iara Morselli/Estadão

Anitta e o DJ e produtor Diplo devem fazer uma parceria musical. É o que indica o live que a cantora fez em seu Instagram na madrugada desta segunda-feira, 30.

O norte-americano apareceu na transmissão e logo se despediu para "mixar a música".

Anitta e Diplo se aproximaram no Lollapalloza 2016. Foto: Instagram/Reprodução

Diplo veio ao Brasil para o Lollapalloza 2016, quando tocou com o projeto Jack Ü, do qual participa com o DJ Skrillex. Na ocasião, Diplo e Anitta se aproximaram - e a cantora mandou uma demo sua para ele.