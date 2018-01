Anitta e Diplo se encontram novamente em Los Angeles

Anitta encontrou Diplo em Los Angeles. Foto: Reprodução/Instagram

Se Anitta já é bom, com Diplo então, melhor ainda. Os dois se encontraram novamente em Los Angeles na última quinta-feira, 24, e ela gravou vários snaps com o DJ. Os dois se conheceram numa festa em São Paulo em agosto do ano passado e são amigos desde então.

Nos vídeos postados por ela no Snapchat, Diplo tenta cantar a música Bumbum Granada, dos MCs Zaad e Jerry, enquanto ela tenta ensiná-lo a pronúncia correta e o que significa a letra.

Após os vídeos, os fãs começaram a especular se os dois estariam gravando uma música juntos, mas ela postou um vídeo depois negando os rumores. Em março, os dois já haviam se encontrado em Los Angeles. A cantora está na cidade americana para gravar o clipe da versão em espanhol da música Sim ou Não.