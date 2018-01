Anitta é confirmada no Rock in Rio Lisboa e Brasil

A cantora Anitta Foto: Fabio Motta / Estadão

Anitta será atração no Rock in Rio Lisboa em 2018 e Brasil em 2019. O anúncio foi feito no próprio site do evento nesta sexta-feira, 15.

Leia também: Fãs pedem que Anitta substitua Lady Gaga no Rock In Rio

Em Portugal, ela vai se apresentar no mesmo palco de Bruno Mars e Demi Lovato no dia 24 de junho do ano que vem. No Brasil, ela cantará no Palco Mundo.

O Rock in Rio Lisboa será nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho. Os ingressos para o dia 24 de junho já estão disponíveis aqui.

No ano passado, fãs questionaram a falta da cantora no festival e houve rumores de que ela teria sido vetada porque cantava funk.

VEJA TAMBÉM: Por que 2017 foi o ano de Anitta