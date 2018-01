Anitta é acusada de abandonar festival e se justifica nas redes sociais

A cantora esclareceu o ocorrido em seu Snapchat. Foto: Bang Showbiz

Anitta decidiu desabafar no Snapchat após ser acusada pela organização do Villa Mix Festival, de Goiânia, que aconteceu nesse domingo, 3, de abandonar o evento antes mesmo de subir ao palco.

Segundo a cantora, tudo não passou de um mal entendido que começou depois dela chegar atrasada no evento por conta de um problema com seu avião.

"Acabei de ver nas mídias sociais que não cantei por vontade minha. Queria dizer que amo o festival, mas não posso deixar meu público pensar isso. Todo mundo que estava no Rio viu que o aeroporto estava fechado. Quando está fechado, só resta esperar. O que fiz foi procurar aeronave no aeroporto que estava aberto. Expliquei para o Villa Mix. Pediram para eu esperar, que Chitãozinho e Xororó também estavam na mesma situação que a gente. Esperamos, demos carona, os dois queridíssimos toparam trocar de horário comigo", disse Anitta, que seria uma das primeiras a se apresentar no festival.

"A produção do Villa não queria mexer na grade do horário. Infelizmente não existe culpado. Ficamos no camarim uma hora e meia, mas não queriam dar outro horário que não fosse duas da manhã. Mas a gente já tinha acordado que 2h era impossível pra gente", afirmou a cantora, dizendo que teria um compromisso fora do Brasil e que não poderia ficar até muito tarde.

Anitta ainda disse que em nenhum momento abandonou o camarim como foi dito. "Jamais faria isso. Minha equipe é supereducada, querida com todo mundo. Jamais sairia de um lugar na rebeldia", desabafou.

Através de um comunicado oficial, a organização do evento disse que Anitta não quis esperar a ordem agendada para apresentação dos artistas e foi embora.

"A produção do Villa Mix Festival Goiânia vem por meio desta esclarecer os fatos relativos a participação da cantora Anitta. A apresentação da artista estava prevista para as 15h, infelizmente, por culpa exclusivamente da artista, a mesma só chegou ao local do evento às 16:45. Em respeito a grade de shows estabelecida previamente com todos os demais artistas participantes do festival e divulgada ao público, a apresentação da cantora não poderia ser remanejada para 18h conforme sua exigência. A produção do evento tentou remarcar a apresentação para um horário posterior, mas a cantora abandonou o camarim e deixou as dependências do evento. A produção do Villa Mix Festival Goiânia 2016 afirma que não cancelou a apresentação, e sim, a artista, que por única e exclusiva vontade deixou o local do evento às 17h30 e anunciou em sua rede social que não realizaria o show. A produção do evento lamenta o ocorrido e em respeito ao público informa que a grade previamente divulgada segue inalterada".