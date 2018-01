Anitta diz que não namorou ninguém desde que atingiu o sucesso

Anitta é uma das maiores figuras pop do país Foto: Luciana Prezia/ Estadão

Anitta saiu dos bailes de favela do Rio para se tornar um dos maiores nomes do cenário nacional. Agora ela tem a ambição de se inserir no mercado fonográfico norte-americano. A cantora concedeu uma entrevista para a revista Trip e contou tudo o que se passa em sua vida.

Ela declarou uma rotina de treinamento intenso, muito investimento financeiro e estudos, já que pretende se tornar fluente no espanhol e no inglês. Além disso, se inspira nas coreografias de Beyoncé. “Sou muito planejada, você não vai me ver dar passos no escuro”, contou.

Boa parte do planejamento e da administração de sua carreira é ela própria quem cuida. Ela se disse consciente do esforço que isso exige e afirmou que só consegue tocar tudo porque ama o que faz.

Anitta não demonstra receios com relação à vida de artista, que de forma alguma restringiu sua liberdade: “Não existiu até agora uma situação em que eu tenha chegado à conclusão de que não faria algo por ser uma pessoa pública”. Embora haja algo, uma coisa banal, que a carioca assumiu que não faz mais como fazia antes de ganhar os palcos: “Amo comer exageradamente”, contou, alegando que a limitação é por motivos de saúde.

Ao falar de sua vida amorosa, Anitta confirmou que não teve nenhum relacionamento sério desde que alcançou o sucesso. A cantora ainda condenou a imposição da sociedade para que as mulheres estejam em relacionamentos e disse que os amigos já a fazem feliz o bastante.