Anitta diz que corrigiu plástica no nariz porque ficou 'malfeita'

Por causa de cirurgia plástica no nariz, Anitta ficou com dificuldades para cantar Foto: Instagram / @anitta

As plásticas de Anitta não são segredo para ninguém. Ela até já chegou a afirmar que os procedimentos estéticos são o segredo de sua beleza. Mas o que poucos sabiam é que nem todas as cirurgias foram bem sucedidas.

"As primeiras cirurgias que realizei no nariz e nas mamas foram por estética, mas tive que corrigi-las porque ficaram malfeitas", contou a cantora à revista Marie Claire.

Anitta disse que a plástica no nariz chegou a prejudicar seu trabalho. "Me esforçava muito para cantar porque o canal da respiração ficou estreito e vivia com as amígdalas inchadas".

Apesar de todos os procedimentos estéticos que já fez em outras partes do corpo, Anitta chamou atenção e foi muito elogiada por deixar suas estrias à mostra no clipe de Vai Malandra. "A mulher real tem celulite, a maioria tem", disse à época.