Anitta divide opiniões ao aparecer com cabelo dreadlock

Novo visual foi divulgado no Instagram da cantora Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Anitta apareceu diferente nesta terça-feira, 13, na gravação do programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman na TV Globo. Com um vestido preto tomara que caia e salto alto, ela se destacou principalmente pela mudança nos cabelos, que agora estão com dreadlocks.

A mudança não agradou a muitos internautas, que afirmaram se tratar de uma "apropriação cultural", que é a utilização de elementos específicos de uma cultura por pessoas que originalmente não tem relação com essas origens. A ideia é, basicamente, que, enquanto negros sofrem preconceito por usarem dreadlocks, o mesmo tipo de cabelo é visto como exótico, e até aprovado, quando é utilizado por pessoas brancas.

Essa não foi, contudo, a primeira vez que a cantora apareceu com esse visual. Há dois anos, em um Prêmio Multishow, ela já havia sido criticada pelo mesmo motivo. Veja alguns comentários abaixo:

Anitta, a maior negra que vcs respeitam Tombamento — ex careca (@Bruunacbs) 14 de dezembro de 2016

N suporto a Anitta mais tem gnt q implica com td, q diferença faz se a anitta colocou dread ou n, deixa ela crl — Cada dia mais nem aí (@ciganinha_theti) 14 de dezembro de 2016

Quem mais achou péssimo o novo visu da Anitta? — CORUJUNI (@_valmirjd) 14 de dezembro de 2016

Agora comecei a gostar um pouco de Anitta.. Ela fez dreads gente! — Escorpiano (@_peperanngel) 14 de dezembro de 2016

Anitta colocou dreads e eu tô tentando entender o pq disso ainda.. — NI7 (@hilario_rany) 14 de dezembro de 2016

Eu não tô acreditando que estão atacando a Anitta por causa dos dreads (???????????????????) — raphis (@choraraphis) 14 de dezembro de 2016

faaaala galeraaaa anitta não é negra e ta pagando micao de dread até a próxima — safadeusa (@lubs_uai) 14 de dezembro de 2016

acordo com a notícia de que Anitta lançou dreads kkkkkkkkkk bom dia sociedade — keké ☀ (@kekkmartins) 14 de dezembro de 2016

CHAMAM A POLICIA, ANITTA COLOCOU DREADS — lixo humano (@jumaffei) 14 de dezembro de 2016

AMO a anitta, mas..... apropriação cultural more? porrs — preta na treta (@larixzxx) 14 de dezembro de 2016