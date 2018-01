Anitta dança no palco com menino que ficou conhecido por vídeos com coreografias da cantora

Anitta e o menino Arthurzinho dançando juntos no palco. Foto: Reprodução/Twitter

Depois de assistir aos vídeos de Arthurzinho, Anitta prometeu que o levaria ao palco para dançar com ela e, no último sábado, 8, cumpriu. O menino ficou conhecido na internet por causa de seus vídeos de coreografias das músicas de Anitta.

Anitta dançou a música Sim ou Não com Arthur Magalhães, e o menino dançou ao lado das dançarinas e da artista sem errar nenhum passo. Antes da apresentação, o fã mirim pôde conversar com a cantora no camarim.

O menino mora em Recreio, zona oeste do Rio de Janeiro, e sua mãe, Vitoria, é quem cuida de seu perfil no Facebook, onde posta os vídeos.

"Um garotinho que nasceu com um dom que poucas pessoas tem vem incomodando muita gente que não aceita a felicidade e a forma livre das pessoas, você que apoia esse garotinho acompanhe nossa página e compartilhem, vamos ajudar esse simples garoto realizar o sonho de conhecer sua ídola e superar preconceitos!", diz um dos textos da página, que já tem mais de 12 mil curtidas.