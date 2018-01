Anitta ataca salgadinhos em premiação e fãs se identificam

Anitta Foto: Instagram / @ivetesangalo

A cantora Anitta está fazendo sucesso nas redes sociais por ter sido 'gente como a gente' na premiação de melhores do ano do Domingão do Faustão no último dia 10.

Apesar de não ter vencido o prêmio, imagens da funkeira comendo salgadinhos e docinhos viralizaram e fizeram com que as pessoas se identificassem com ela - já que muita gente considera que a comida é sempre a melhor parte de qualquer festa.

Até mesmo Ivete Sangalo brincou com a situação e 'flagrou' Anitta saborando alguns brigadeiros em seu Instagram.

Confira algumas das reações abaixo!

"quem é você nas festas de fim de ano ?" "eu sou a anitta" "por que ?" eu: pic.twitter.com/mjwJ7SVm3F — julea (@demimuchx) 11 de dezembro de 2017

Eu nos rolê sou a Anitta pic.twitter.com/PrmtzCIIP4 — João Almeida (@Uai_Almeida) 11 de dezembro de 2017

"anitta não ganhou nenhuma premiação ela deve tá muito triste" anitta: pic.twitter.com/xQjJgpDvVW — d (@deanlogia) 10 de dezembro de 2017

Anitta não ganhou mas pelo menos deu prejuízo pra galera do buffet pic.twitter.com/c8Gu9htkPV — Paloma Cortázio (@pcortazio) 10 de dezembro de 2017

anitta encontrasse preocupadíssima após perder as duas categorias que concorria no #MelhoresDoAno pic.twitter.com/vDck5edeHz — makena (@nickiofrap) 10 de dezembro de 2017

eu sou anitta nas festinhas pic.twitter.com/I60wdf194n — neto (@vaiatura) 11 de dezembro de 2017

A Anitta sou eu quando me dão brigadeiro pic.twitter.com/OEDmbSdIzg — Nicotine loves Heroin and Morphine (@lmjNightSky) 11 de dezembro de 2017