Angelina Jolie e Brad Pitt podem estar se reconciliando

Brad Pitt e Angelina Jolie teriam se visto cara a cara há dois meses pela primeira vez depois do divórcio Foto: REUTERS/Kevork Djansezian

O jornal britânico Daily Mail informa que Brad Pitt e Angelina Jolie podem estar passando por um processo de reconciliação. Ian Halperin, autor do livro Brangelina: The Untold Story of Brad Pitt and Angelina Jolie, considerada uma biografia do casal, afirmou ao jornal que eles estão trabalhando no relacionamento.

Segundo ele, Brad e Angelina teriam se encontrado há pouco menos de dois meses pela primeira vez desde o divórcio, anunciado em setembro do ano passado, na casa de um amigo.

"Brad deu o primeiro passo", disse Halperin ao jornal. "Então eles desabaram nos braços um do outro", continuou. Eles teriam chegado à conclusão de que podem tentar ficar juntos novamente.

Pais de seis filhos, Brad e Angelina podem seguir com o divórcio no papel, informa Halperin. No entanto, ele explica que o casal não se importa com a formalidade e "não consegue ficar junto, mas não consegue ficar separado".

Em março, a revista People havia informado que eles tinham voltado a se falar. Três meses depois, Angelina deu uma entrevista à Vanity Fair e afirmou que "as coisas ficaram feias" entre os dois antes do divórcio. "Foi uma época muito difícil, e estamos tentando nos recuperar. (Essa casa) é um grande salto para nós, que estamos fazendo o melhor para curar nossa família", adicionou.