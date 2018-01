Anéis de casamento de Mila Kunis e Ashton Kutcher custaram só US$ 190

Os atores esperam o segundo filho fruto da relação de 4 anos. Foto: Estadão

Mila Kunis e Ashton Kutcher com certeza ganham muito dinheiro em Hollywood, mas não deixaram passar uma boa promoção quando compraram o anéis de casamento deles. Durante participação no late show de Conan O'Brien nesta quarta-feira, 27, a atriz contou que, juntos, eles pagaram US$ 190 (R$ 621,95 na cotação do dólar desta quinta-feira, 28).

"Nós nos casamos e ele me deu um lindo anel de noivado. Era maravilhoso, lindo, lindo, lindo", relatou Mila. "Mas para os anéis de casamento, eu decidi comprá-las do Etsy", revelou a atriz, citando loja de comércio online em que se pode comprar ou vender artigos feitos a mão.

Mila, a prncípio, disse ter procurado pelo "anel mais fino possível de platina", mas os preços eram muito caros. "Foi então que eu entrei no Etsy e achei um de US$ 90 e fui direto no 'compre agora'", contou a artista. De acordo com Mila, o anel que o Kutcher deu a ela é um pouco mais caro: "O dele custou US$ 100".