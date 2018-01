Andressa Urach revela que vai cursar faculdade de Enfermagem

Andressa teve um infecção cinco anos depois de aplicar hidrogel nas pernas Foto: Instagram/ @andressaurachoficial

A apresentadora e ex-vice-Miss Bumbum Andressa Urach revelou no Instagram na sexta-feira, 15, que passou no vestibular para cursar Enfermagem.

Ela comemorou a conquista e relembrou o período em que ficou internada por conta de uma infecção decorrente de aplicação de hidrogel nas pernas. "No mesmo lugar que um dia eu quase morri, no hospital, Deus vai me usar muitoooo para salvar vidas e ganhar almas para Jesus", escreveu.

Andressa agradeceu aos profissionais que a ajudaram na época e afirmou que eles são suas maiores influências na escolha da profissão.