Andressa Suita responde críticas sobre tatuagem: 'Era importante registrar na pele esse amor'

Andressa Suita amamentando seu filho Gabriel. Foto: instagram/@andressasuita

Na última quinta-feira, 17, Andressa Suita respondeu às críticas e dúvidas que recebeu de seus seguidores sobre a tatuagem que fez em homenagem ao seu filho, Gabriel, fruto do relacionamento com Gusttavo Lima. O bebê tem pouco mais de um mês de vida e ainda está sendo amamentado.

"Tem muita gente preocupada com o fato de ter me tatuado e estar amamentando o Gabriel. Agradeço demais o carinho e vou esclarecer alguns mitos. Não há risco de absorção da tinta no leite materno, mas é necessário escolher muito bem o estúdio e o tatuador, o material utilizado deve ser de qualidade e esterilizado", escreveu ela no Stories do Instagram.

"Os tatuadores devem usar luvas, máscaras, possuir autorização de funcionamento e certificados de cursos na área. Devem ser vacinados contra Hepatite B e não utilizar restos de pomadas e tintas. Aliás, esses cuidados devem ser tomados por qualquer pessoa que decida se tatuar. Para mim, era muito importante registrar na pele esse amor que transborda no meu coração", completou Andressa.

A ginecologista Mariana Maldonado explicou ao E+ que realmente não há perigos se o tatuador tomar todos os cuidados de higiene necessários. O risco para a mãe ocorreria se a tatuagem causasse alguma inflamação na pele. "Aí, ela teria de tomar medicações e interromper a amamentação por um tempo", diz Mariana. Se a tatuagem for feita em cima do seio, que não é o caso de Andressa, poderia afetar a glândula mamária.

Porém a especialista recomenda que as mães esperem para fazer esse tipo de procedimento. "É melhor esperar esses primeiros meses, que é o período mais crítico, até que o corpo da mulher volte ao que era antes de engravidar", aconselha Mariana.

